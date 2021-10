Onorevole Gancia - Attacco di Wurzburg: 'una preghiera per le vittime e una riflessione sulla difesa dei valori del nostro occidente'

“Lasciamo il tempo alle autorità tedesche per stabilire se quello di Wurzburg, come sembra dalle dichiarazioni dei testimoni, sia stato davvero un attacco terroristico islamista”.

Lo afferma l’onorevole Gianna Gancia, europarlamentare della Lega

“In attesa di conoscere la dinamica precisa di quanto accaduto, la mia preghiera va alle vittime e alle loro famiglie e ai feriti. Non dobbiamo lasciare che rabbia e collera prendano il sopravvento, perché questo è il gioco di chi vuole la fine della società occidentale.

I valori del nostro Occidente e della nostra Europa sono sotto attacco e l’integrazione che tutti auspichiamo non deve trasformarsi in una sottomissione o in una rinuncia alla nostra identità, alla nostra storia.

Riflettiamo insieme, come europei, per capire come difendere il nostro modello di vita, la nostra cultura e la nostra identità di donne e uomini liberi”.