Verra (Italexit): "Marchisio sfrutta la RAI per fare propaganda alla sinistra torinese?"

Dopo le polemiche degli scorsi sugli Azzurri inginocchiati a metà per il razzismo durante gli Europei, ora la questione potrebbe approdare in Parlamento. E il casus belli sono le parole dell’ex calciatore Claudio Marchisio, che nelle sue vesti di commentatore Rai delle partite ha dichiarato “C’è libertà di scelta, ma questa è una protesta molto importante e avrei preferito che si inginocchiassero tutti gli azzurri”.

Una presa di posizione che non è piaciuta al candidato sindaco di Torino con Italexit Ivano Verra, che ha chiesto al senatore Gianluigi Paragone di attivarsi “nelle aule parlamentari per ottenere un chiarimento”. Per Verra è inopportuna la “sovrapposizione tra il Marchisio “commentatore RAI” e il Marchisio “politico””.

Negli scorsi mesi il “Principino” si era messo a disposizione "per il territorio, per la città di Torino e per il Piemonte: sarei il primo ad esserci" in vista delle Comunali. Da sempre vicino al centrosinistra, alla vigilia delle Primarie aveva scattato anche una foto con il candidato Francesco Tresso.

“Nulla da dire – sottolinea il candidato sindaco di Torino con Italexit - sulla preparazione in ambito calcistico, tuttavia le sue dichiarazioni contro i giocatori italiani che non si sono inginocchiati escono dal perimetro sportivo ed entrano direttamente in quello politico”. “Vedo insomma un pericoloso conflitto di interessi, pagato dai soldi dei contribuenti, per rafforzare la spendibilità politica di chi sta facendo da testimonial del centrosinistra a Torino” conclude Verra, che spiega appunto di essersi confrontato con Paragone.