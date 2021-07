Il Comune prende tempo e non risponde, l'area verde dietro il Campus Einaudi rischia di passare l'estate in bianco

Con la morsa della pandemia che si è molto allentata nell'ultimo periodo e l'arrivo dell'estate le associazioni e le realtà culturali hanno fame di spazi verdi e all'aperto per organizzare eventi e iniziative. Il Comune di Torino però tentenna e la sua indecisione tiene in stallo l'area verde dietro il Campus Einaudi.

Edisu Piemonte, che da anni ha in concessione lo spazio vicino all'Off Topic, una quarantina di giorni fa ha trovato i soldi e approvato una delibera. L'ente ha chiesto di fare interventi di sistemazione per permettere appunto l'organizzazione di manifestazioni.

"Si trattava - conferma il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti - di una piccola parte legata ai punti luce e di spianare l'area verde".

"Da tempo - continua - come ente ci prendiamo cura di questo spazio e circa un mese e mezzo fa abbiamo inviato una lettera all'assessore Roberto Finardi perché l'area ha finalità sportiva. Da allora veniamo rinviati da una settimana all'altra, senza ricevere mai risposta sul possibile utilizzo".

Un bel problema, perché oggi è il 1° luglio e senza alcun ok da parte della Amministrazione il tempo passa e si rischia di sprecare l'estate in attesa di una risposta che non arriva. Il tutto mentre il Comune ha tirato in ballo il bando ToNite, che è stato approvato la settimana scorsa, al quale hanno partecipato alcune associazioni che vogliono utilizzare l'area.

E, di rinvio in rinvio, tutto è ancora malinconicamente fermo. Mentre l'estate degli eventi è già iniziata.