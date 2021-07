A Bardonecchia debuttano i pic-nic estivi

L’associazione turistica Pro Loco Bardonecchia, con il patrocinio della Civica Amministrazione, grazie alle disponibilità e alla collaborazione dei baristi e ristoratori locali, propone a residenti e ai turisti, la prima edizione “Bardo Pic-nic”, grande novità estiva 2021.

Sei appuntamenti, con obbligo di prenotazione alla Pro Loco e nel rispetto delle norme anti COVID-19, altrettante ghiotte opportunità, per scoprire, o riscoprire, da sabato 3 luglio a sabato 28 agosto, alcuni dei più suggestivi e più visitati punti turistici della Perla delle Alpi e, contestualmente, per fare uno spuntino in allegria e in buona compagnia e a stretto contatto con la natura.