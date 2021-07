All'Unità Spinale di Torino forchette e spazzole ad hoc per le persone con disabilità

Stampante per gli oggetti in 3D

Forchette, spazzole, pomelli e contenitori realizzati appositamente per le persone con disabilità. Questa mattina è stata consegnata all’Unità spinale di Torino, nell’ambito del progetto Tech4Inclusion di Hackability, la prima stampante 3D che permetterà al personale di creare oggetti per le esigenze di chi ha subito lesioni al midollo, partendo da un disegno digitale facilmente modificabile.

Un lavoro che fino a oggi è stato eseguito attraverso la modellazione manuale delle termoplastiche e richiede tempi lunghi. Grazie al workshop con esercitazioni pratiche, i terapisti hanno imparato a progettare nuovi oggetti, mentre quelli già in uso sono stati trasformati in file digitali. Questi potranno essere condivisi tra le Unità Spinali di Torino, Alessandria e Novara: nelle ultime due realtà la prossima settimana saranno consegnate altre due stampanti 3D.

“Dopo una lesione al midollo spinale, - spiega il direttore della Unità spinale di Torino, Salvatore Petrozzino - la riabilitazione permette di acquisire nuove abilità motorie per eseguire quei gesti anche semplici. Per raggiungere questi obiettivi i fisioterapisti fanno spesso ricorso a tutori in materiale termo-modellabile, con soluzioni adattate alla persona, ma con evidenti limiti, quali la possibilità di avere un archivio, di ricostruire una seconda ortesi identica alla prima, di poterla condividere con fisioterapisti di altre Unità spinali". "Questo percorso con Hackability avvalora il ruolo fondamentale delle Unità spinali luogo da cui si avviano i collegamenti per facilitare l’inclusione della persona con lesione midollare e favorirne il reinserimento nella società” conclude.