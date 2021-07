Corso Racconigi 25 sommerso dai rifiuti, Magliano: "L'immondizia sfiora i balconi, si intervenga"

I rifiuti, come evidente dalle foto, sono depositati a terra da giorni e in certi punti arrivano quasi ai balconi dei primi piani. Le operazioni per liberare gli appartamenti sono in corso, ma nessuno pare aver pensato a dove collocare cassoni, armadi e poltrone. In via Foresto una lavatrice e un frigorifero: ecco la "sorpresa" che i residenti hanno trovato in seguito all'ultimo trasloco effettuato, in ordine di tempo, poche ore fa.