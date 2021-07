Mortalità anomale di rane in alcuni laghi d'alta quota in val Chisone: la causa è un batterio

La rana temporaria, specie montana e collinare, con abitudini terricole è l’anfibio più comune sull'arco alpino dove vive in ambienti aperti come praterie e zone umide. I siti riproduttivi sono costituiti da piccoli laghetti, pozze d'alpeggio, torbiere, abbeveratoi. Come tutti gli anfibi è un importante bioindicatore, caratterizzato da elevata sensibilità a alterazioni di parametri ambientali.

Nel mese di aprile 2021, è stato rilevato un episodio di mortalità che ha colpito la popolazione di Rana temporaria del Lago delle Rane, ad Usseaux. Gli esemplari rivenuti morti dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie sono stati sottoposti ad esame necroscopico, parassitologico, batteriologico e virologico dalla S.S. Acquacoltura, Ittiopatologia e biologia degli ambienti acquatici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZS PLV). Come evidenziato dal Dott. Paolo Pastorino, ricercatore sanitario biologo dell’Istituto, “le indagini hanno rilevato la presenza di Carnobacterium maltaromaticum, un batterio già isolato nel corso di alcuni episodi di mortalità in avannotterie di trota fario. Il batterio è stato isolato anche in alcuni salmonidi apparentemente sani provenienti da alcuni laghi di alta quota delle Alpi Cozie. Si ipotizza che il microorganismo isolato sia opportunista e che l’innalzamento delle temperature avvenuto ad inizio aprile abbia causato uno stress nelle rane, con il sopravvento del batterio.

Analoga situazione si è verificata a maggio nel laghetto adiacente al rifugio Selleries (Comune di Roure), dove il personale dell’ASL TO3 e dell’Ente Parco hanno rinvenuto alcuni soggetti moribondi di R. temporaria. Le indagini sanitarie, effettuate sempre dall’IZS PLV, hanno rilevato la presenza di Aeromonas bestiarum, un altro patogeno opportunista. Gli anfibi di tutto il mondo stanno subendo preoccupanti cali di popolazione e la diffusione di diversi agenti patogeni sembra essere la principale causa del loro declino. Si prospetta quindi una situazione piuttosto preoccupante per le popolazioni montane di Rana temporaria, dove gli effetti avversi del cambiamento climatico sembrano avere il sopravvento.” In quanto opportunisti, si tratta di batteri generalmente poco o affatto virulenti, che possono però diventare patogeni per l’ospite approfittando di una situazione di stress e minorata resistenza, in questo caso causata da condizioni climatiche sfavorevoli eccezionali. Non sono pericolosi per l’uomo.