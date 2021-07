Giustizia: referendum, al via raccolta firme a Torino

Con un gazebo in piazza Castello organizzato dal Partito Radicale e diversi tavoli allestiti in altre parti della città dalla Lega, è entrata nel vivo a Torino la raccolta delle 500 mila firme necessarie per presentare i 6 referendum sulla Giustizia.

Al banchetto in piazza vengono raccolte anche le firme per il referendum sull'eutanasia proposto dall'associazione Luca Coscioni e dall'Associazione Radicale Adelaide Aglietta.

"Quella per la giustizia - ha detto Angelo Pezzana - è una battaglia fondamentale per cambiare l'Italia sicuramente Pannella mi avrebbe chiesto di farlo. Ci chiediamo da anni perché la giustizia non funzioni, ecco ora abbiamo un'occasione per cambiarla, partendo dalla separazione delle cartiere dei magistrati e dalla loro responsabilità diretta e dalla riforma del Csm".