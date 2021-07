Il centro storico di Moncalieri pedonalizzato non convince tutti. Montagna: "Serve solo tempo, è una rivoluzione epocale" (VIDEO)

Le multe sono fioccate negli ultimi giorni, per evitare il rischio di parcheggi selvaggi che creassero ulteriori problemi. La nuova viabilità nel centro storico di Moncalieri, abbinata al cantiere in via Galilei, nella zona dell'ospedale Santa Croce, ha cambiato abitudini radicate da anni e anni e sconta inevitabilmente qualche disguido, in questa prima fase.

Le lamentele dei residenti in via Alfieri

Stanchi di continue macchine in sosta vietata, che generano pericolo e difficoltà di manovra in una zona pre collinare già alle prese con problemi suoi, legati alla stretta carreggiata, le multe appioppate dalla Polizia locale sono servite anche a placare la rabbia dei residenti in via Alfieri. La zona che, assieme a piazzetta Umberto I, è il punto più problematico del cuore della città. Dopo i problemi dei primi giorni, specie il venerdì, quando c'è il mercato, i tecnici comunali hanno messo una transenna per sbarrare l'accesso e la situazione sembra migliorata.

Il cambio su via Monfalcone sta funzionando e così pure via Real Collegio. Certo, qualcuno che prende le vie contromano c'è ancora, ma la presenza degli agenti è finalizzata anche a educare gli automobilisti, non solo a punire che sbaglia o, soprattutto, chi prova a fare il furbo intenzionalmente.