Quagliuzzo, incidente sulla statale 565 di Castellamonte

La strada statale 565 “di Castellamonte” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 7,100, in località Quagliuzzo, in provincia di Torino.

Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di due persone.

Il personale Anas e le forze dell’ordine sono presenti sul posto per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Alle 16.25 il tratto stradale viene riaperto al traffico. Il transito è provvisoriamente regolato con senso unico alternato.