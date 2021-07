Idrogeno, alleanza tra Politecnico e Unito: “A Torino il Polo Nazionale per la Ricerca” [FOTO]

Torino e il mondo accademico torinese puntano forte sull’idrogeno. E’ con una vera e propria alleanza tra atenei che il Politecnico e Unito hanno siglato un patto per supportare la Regione Piemonte e il Comune di Torino nella costituzione del Polo Nazionale per la Ricerca sull’Idrogeno all’ombra della Mole.

La firma del patto

Il protocollo è stato siglato presso la Sala Kyoto dell’Environment Park, alla presenza dei vice rettori di entrambi gli atenei, Cristina Prandi (UniTo) e Stefano Corgnati (PoliTo). Al Polo Nazionale per la Ricerca sull’Idrogeno hanno inoltre aderito diverse aziende locali, pronte a mettere a sistema le loro competenze e tecnologie, sperando che la politica possa fare quadrato intorno al progetto

L’importanza dell’idrogeno e l’impegno degli atenei

Che l’idrogeno rappresenti non solo il futuro dell’energia, ma anche il presente, è ormai noto: le tecnologie legate ad esso, infatti, potranno diventare un tassello fondamentale per la transizione ecologica, in particolare in termini di decarbonizzazione dei trasporti. Si legge in tal senso l’impegno degli atenei torinesi nella ricerca e nell’innovazione su questo tema. Tra le iniziative da segnalare, il progetto HyCARE per il sistema di stoccaggio di idrogeno basato su idruri e il progetto Remote, con l’obiettivo di dimostrare la sostenibilità economica e tecnica di sistemi di energy strage basate su tecnologia a idrogeno.

Saracco: “Le nostre istituzioni hanno dato prova di poter lavorare insieme”

“Il nostro territorio - spiega Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino - è caratterizzato dalla presenza di competenze di altissimo livello. La grande forza che un Polo nazionale di Ricerca sull’Idrogeno potrebbe avere è data dalla capacità che le nostre istituzioni hanno dimostrato di avere nel lavorare insieme su tematiche complesse”. “Il sistema delle istituzioni e il comparto produttivo di Torno e del Piemonte rappresentano un grande valore aggiunto per un progetto come questo”, conclude Saracco.

Geuna: “UniTo e PoliTo volano di competenze”

“Questo accordo si inserisce perfettamente nel modello di sistema sinergico universitario portato avanti per le grandi partite che si giocano su questo territorio” afferma Stefano Geuna, magnifico rettore dell’Università di Torino. “UniTo e PoliTo rappresentano il volano di competenza, esperienza, creatività che serve per proiettarsi nel futuro: il Polo Nazionale per la Ricerca sull’Idrogeno rappresenterebbe un tassello strategico per la crescita della regione e della Città”.