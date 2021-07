Alta pressione e afa ci faranno compagnia sino a giovedì, poi tornano i temporali su Torino e provincia

Alta pressione sub-tropicale sino a mercoledì sera. Poi break temporaleschi, localmente molto forti giovedì con grandine e vento molto forte, a macchia di leopardo su tutto il Nord Ovest. Atteso un miglioramento per il weekend ma con attenuazione del caldo.

Cielo poco nuvoloso il mattino, annuvolamenti irregolari cumuliformi il pomeriggio, più intensi vicino a rilievi. Da giovedì mattina cielo nuvoloso o coperto per nubi cumuliformi con piovaschi sempre più organizzati ed intensi , localmente di forte intensità con grandine e colpi di vento in presenza delle celle temporalesche.

Termometro in rialzo valori massimi intorno a 30°C, sino a giovedì , poi diminuzione soprattutto dei valori minimi. Minime in pianura intorno 14- 20°C e massime 26 - 31°C. In pianura venti deboli o moderati da Nord Est