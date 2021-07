Dopo Paolo Damilano, Torino Città per le donne incontra la sindaca Chiara Appendino

Torino Città per le donne prosegue gli incontri con la politica cittadina e i suoi rappresentanti. Giovedì 8 luglio alle 18 al Parco della Tesoriera sarà la volta di chi ha amministrato la città negli ultimi cinque anni: la sindaca Chiara Appendino e l’assessore Marco Giusta.

Sarà l’occasione per confrontarsi sulle tematiche di genere e su come sono state affrontate dall’amministrazione comunale in questi anni e in vista delle elezioni per la guida della Città. Non mancherà lo spazio per un confronto sui temi e sulle proposte concrete nate dagli otto tavoli di lavoro di Torino Città per le donne che in questi mesi, con il coinvolgimento di più di 400 persone, hanno stilato un vero e proprio piano strategico per la città.

In particolare, il patto generale di collaborazione su cui Torino Città per le Donne e il Comune di Torino hanno iniziato a collaborare, nell’ambito del regolamento dei beni comuni, per la co-progettazione di interventi e azioni finalizzate a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione di genere e a tutelare i diritti delle donne.

Una azione mirata a considerare il benessere delle donne nella città di Torino un bene comune immateriale su cui avviare un percorso di co-progettazione con cittadini, associazioni, imprese, enti pubblici per trasformare Torino in una città migliore per tutti e tutte.