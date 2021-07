Una danza floreale in Galleria San Federico per celebrare i fiori nazionali [FOTO]

L’Associazione Fiorai di Torino aderisce al progetto nazionale “Ripartiamo con un fiore 2” promosso da AFFI realizzando in Galleria San Federico l’installazione "Fiori sospesi". Visibile oggi e domani, la decorazione è composta da 80 garofani, 120 gerbere, 60 lilium, 90 lisianthus, 50 girasoli, limonium, 100 foglie aspedistre, 50 foglie aralie e altrettante monstera.

L’iniziativa vuole mettere in risalto le produzioni floreali italiane di questo periodo promuovendo l’utilizzo dei fiori nazionali e le capacità espressive dei fioristi che la realizzano.

Per l’occasione le allieve della scuola DAM - Danza Arte e Movimento si sono esibite in una coreografia di Franca Dorato sulle note di “We will rock you” dei Queen.