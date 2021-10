Nichelino rilancia la My Fidelity app per aiutare i negozi di vicinato: sconti e promozioni anche in estate

Il Comune di Nichelino rilancia la My Fidelity app: sconti e promozioni anche in estate

Con l'arrivo dell'estate riparte, con nuovi sconti, l’iniziativa di My Fidelity App, l’applicazione per i commercianti di Nichelino, lanciata lo scorso mese di febbraio che consente ai consumatori di risparmiare su alcuni acquisti.

“Con questa iniziativa andiamo contemporaneamente incontro alle esigenze promozionali dei negozi cittadini e alla possibilità per gli acquirenti di godere di sconti e offerte – dicono il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore al Commercio Giorgia Ruggiero – E’ un’ottima soluzione, soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale. Inoltre è una strada innovativa che avvicina i negozianti agli strumenti del web e delle nuove tecnologie".

L'importanza dei negozi di vicinato

Tolardo e la Ruggiero sottolineano come "alleandosi insieme, anche i piccoli esercenti possono competere con le grandi aziende che utilizzano da tempo il web. My Fidelity App faciliterà la fidelizzazione dei clienti ottimizzando i costi attraverso campagne di marketing mirate. Un supporto importante per permettere alle nostre realtà locali di rilanciarsi. Ne abbiamo bisogno tutti perché i negozi di vicinato rappresentano, oltre ad un essenziale valore economico, una sentinella a salvaguardia del tessuto sociale del territorio”.

Fedeltà premiata con sconti e agevolazioni

La nuova My Fidelity App è un’applicazione predisposta dalla Confesercenti di Torino e finanziata dalla Camera di Commercio di Torino e dalle Città di Nichelino, Grugliasco e Rivoli per aiutare i commercianti locali e i loro clienti, è scaricabile sul proprio smartphone. Lo scopo dell’App è quello di premiare i clienti fedeli (non solo quelli residenti nei tre Comuni), e supportare gli esercenti a fidelizzarli. Al momento dell’acquisto, basterà comunicare il codice utente e si riceverà uno sconto da utilizzare entro 15 giorni nei negozi del circuito.

A questo punto, l’utente non dovrà far altro che trovare la sua offerta all’interno dell’app, recarsi presso il punto vendita e riscattare lo sconto comprando un prodotto.

Aiuti per i negozi di piazza Aldo Moro e piazza Camandona, danneggiati dai cantieri

Il Comune di Nichelino ha deciso di concedere contributi a fondo perduto e aiuti a favore delle attività economiche danneggiate dalla presenza dei cantieri per i lavori di ristrutturazione che si sono fatti nelle piazze Aldo Moro e Camandona, da settembre 2020 ad oggi. Nel bando sono individuati i soggetti ammissibili ed i criteri necessari, tra cui la regolarità ai fini contributivi e ai fini dei tributi locali.