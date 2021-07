Grugliasco, anche una bici nuova per distribuire il cibo invenduto a chi ne ha bisogno

Una nuova “speciale” bici per la raccolta e la distribuzione di frutta e verdura agli anziani, da oggi si aggiunge al servizio di sostegno alimentare per le famiglie in difficoltà. La bici è stata donata da S-Nodi - Fa Bene e grazie alla collaborazione con la Ciclofficina gestita da Grugliaschiamo è stata recuperata a Torino e portata alla Cittadella del Welfare al “Nello Farina” a Grugliasco .

Nello specifico, queste novità si inseriscono nel più ampio scenario dove sono già attivi i progetti “Top Metro Fa Bene”e “Food Pride” e l'Emporio Solidale, che hanno come attività cardine la raccolta e la distribuzione di generi non solo alimentari a famiglie e anziani. Iniziative che hanno raggiunto in tre mesi i 3mila chili di invenduto, ridistribuito a una cinquantina di beneficiari.

«“Gru 4 you” è un progetto in continuo divenire, che promuove azioni di solidarietà alle famiglie, di solidarietà economica e inclusione sociale, oltre che si assistenza e di contrasto alla solitudine nel caso degli anziani – spiegano il Sindaco Roberto Montà e il Vicesindaco con delega al Welfare Elisa Martino – Oggi presentiamo un altro tassello con la donazione di una bici per il trasporto del cibo fondamentale per il ritiro al mercato cittadino. Un passo avanti nell’organizzazione di questo servizio rivolto alle famiglie più fragili e bisognose, in un momento particolarmente delicato in cui assistiamo continuamente all’emergere di nuove povertà e difficoltà per un numero sempre maggiore di nuclei familiari e per i loro figli. A testimonianza della continua implementazione di “Gru 4 you”, a breve, anche i cittadini potranno partecipare a questa azione di solidarietà, attraverso “Spesa Sospesa” che consentirà loro di acquistare dei buoni spesa non soltanto di generi alimentari».