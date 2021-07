La lite di coppia li smaschera: in casa nascondevano un impianto di coltivazione della marijuana

Domenica mattina, gli agenti della Squadra Volante sono stati inviati in un alloggio della Crocetta poiché un testimone aveva segnalato urla provenire dall’abitazione e rumori dovuti al lancio di oggetti.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato resistenza a far aprire la porta. Le parti hanno riferito agli agenti che la lite aveva origini sentimentali. Tuttavia, al loro ingresso i poliziotti sono stati attirati da un forte odore di marijuana. Contenitori con all’interno la sostanza sono stati rinvenuti in casa. Ma il grosso della scoperta è stata una piantagione di marijuana con relativo impianto di coltivazione dello stupefacente. Nei diversi contenitori, gli agenti hanno trovato 460 grammi di marijuana e dell’hashish. La perquisizione ha portato anche al rinvenimento e al sequestro di quasi 1.500 euro in contanti.

Per la coppia, un quarantunenne e una trentacinquenne, entrambi italiani, è scattato l’arresto per la violazione delle norme sugli stupefacenti.