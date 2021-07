MITO riporta a Torino i grandi artisti internazionali: 126 concerti guardando al futuro

Si intitola Futuri ed è dedicata a Fiorenzo Alfieri, ex assessore alla Cultura di Torino recentemente scomparso, la quindicesima edizione di MITO SettembreMusica, che si svolgerà a Milano e a Torino dall'8 al 26 settembre, con 126 concerti nelle due città. Dopo gli appena 80 eventi dello scorso anno, il festival torna ai grandi numeri delle programmazioni abituali.

"Futuri", concerti a tutte le ore del giorno

"La pandemia ci ha costretti a concentrarci sul presente - spiega il direttore artistico Nicola Campogrande - perché per mesi il nostro futuro è stato ipotecato, interrotto. Ma la musica classica attraversa il tempo e, per sua natura, riunisce l’eredità del passato e il respiro del presente, consegnandoli al futuro. I futuri sono quelli con i quali i compositori hanno sempre avuto a che fare, scrivendo musica perfetta per la loro epoca, che poi passava in eredità ai posteri, oppure componendo per orecchie che ancora non esistevano. Sempre, in ogni caso, sfidando il tempo".

Appuntamenti in orari diversi nell'arco dell'intera giornata, da quelli serali in sedi prestigiose come l'Auditorium Rai "Arturo Toscanini" e il "Giovanni Agnelli" del Lingotto, a quelli diurni, per arrivare a estendersi nei luoghi decentrati delle due città.

Prezzi ancora una volta molto contenuti: quelli per i concerti serali vanno dai 10 ai 35 euro (ma chi è nato dal 2007 in poi paga solo 5 euro), quelli per i concerti pomeridiani e per i bambini 5 euro, quelli per i concerti diffusi nel territorio metropolitano sono proposti a 3 euro. Non mancano poi i concerti gratuiti.

Inaugurazione e chiusura a Milano e Torino

La serata d'apertura è in programma al Teatro Dal Verme di Milano mercoledì 8 settembre alle 21, e all'Auditorium Rai giovedì 9 settembre. Protagonisti l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il suo direttore emerito Fabio Luisi, con il pianista svizzero Francesco Piemontesi in veste di solista. In programma la prima esecuzione italiana di subito con forza della compositrice coreana Unsuk Chin, il Concerto n. 25 in do maggiore KV 503 di Mozart e la Sinfonia n. 8 di Beethoven.

La chiusura è in programma a Torino con una grande orchestra milanese: domenica 26 settembre al Lingotto suonerà la Filarmonica della Scala guidata dal suo direttore principale Riccardo Chailly. In programma due altissime pagine romantiche: la Sinfonia "Italiana" di Mendelssohn e la Sinfonia n. 4 in re minore di Schumann.

Gli artisti

Tra i grandi nomi in cartellone un tenore unico per sensibilità e cultura come l’inglese Ian Bostridge, in un duo imprevedibile con il pianista jazz Brad Mehldau che ha composto per lui una raccolta di Lieder sul tema del desiderio, della passione e dell'amore (9 settembre a Milano e 10 settembre a Torino); la leggenda del pianoforte Ivo Pogorelich (14 settembre a Milano e 15 settembre a Torino); un altro duo insolito è quello che vede la fisarmonicista Ksenija Sidorova tornare a MITO con la giovane violoncellista Camille Thomas (13 settembre a Milano e 14 settembre a Torino); un’altra violoncellista giovane ma già celebre in campo internazionale, Miriam Prandi, in duo con Alexander Romanovsky, vincitore del concorso “Busoni” che lo lanciò sulla ribalta internazionale vent’anni fa (16 settembre a Milano e 17 settembre a Torino); la pianista Gabriela Montero, impegnata con le sue fantasmagoriche improvvisazioni su temi proposti dal pubblico (12 settembre a Milano e 13 settembre a Torino); il violinista Sergej Krylov, insieme al pianista Michail Lifits (22 settembre a Milano e 23 settembre a Torino).

Tra i complessi ospiti, la Tallinn Chamber Orchestra e l'Estonian Philharmonic Chamber Choir, diretti da Tõnu Kaljuste, per una sera che racchiude atmosfere baltiche e suggestioni italiane, grazie alla prima esecuzione nel nostro Paese di Sei la luce e il mattino di Tõnu Kõrvits, su testi di Cesare Pavese (18 settembre a Torino e 19 settembre a Milano).

Appello congiunto di Appendino e Sala: "Tenere comportamenti responsabili"

Bisogna ancora tenere "comportamenti corretti" e in questo "ciascuno deve fare la sua parte": è l'appello a due voci fatto oggi dai sindaci Chiara Appendino e Giuseppe Sala. "Dobbiamo continuare a essere responsabili", ha precisato la prima cittadina torinese. E proprio nel capoluogo sabaudo è in preparazione la rassegna parallela MITO per la città, momenti musicali dal vivo in luoghi non canonici e rivolti in particolare a chi non può raggiungere le sedi dei concerti.