No Tav, sabotaggi nell'area dei lavori per l'ampliamento del cantiere in val di Susa

Incendio alla torre faro e danneggiamenti alle reti. Nuove azioni di sabotaggio sono state messe in atto in questi giorni presso il cantiere della Torino-Lione in val di Susa, a Chiomonte. A rivendicarlo, alcuni volantini appesi nella zona e rilanciati dalla pagina Facebook di Notav.info "Diversi volantini apparsi questa sera a Bussoleno ci fanno sapere che i ribelli della Clarea hanno messo in atto in questi giorni un’azione di sabotaggio al cantiere Tav di Chiomonte", recita il post degli oppositori alla grande opera transfrontaliera che nei giorni scorsi ha visto aggiudicare lavori per 3 miliardi di euro in territorio francese. Sul volantino è riportata la frase: "10, 100, 1000 sabotaggi. Le parole dividono, l'azione unisce".