Il grande pianista Alexander Romanovsky tra i 28 concerti gratuiti di Musica d'Estate a Bardonecchia

Sono 28 i concerti di musica classica che animeranno dal 14 al 30 luglio in occasione di Musica d’Estate il centro storico di Bardonecchia.

Organizzata dal 1995 dall’Accademia di Musica di Pinerolo, annoverata tra le più rinomate strutture di alta formazione e perfezionamento in Italia, la rassegna è a ingresso gratuito e richiama ad ogni edizione migliaia di spettatori, regalando loro la rara occasione per godere di concerti in altura, a 1300 metri d'altitudine, là dove anche la montagna dà spettacolo.

Evento sicuramente da non perdere è il concerto di Alexander Romanovsky, pianista di fama internazionale, ospite delle più prestigiose stagioni concertistiche dalla Royal Albert Hall di Londra alla Scala di Milano, previsto per giovedì 22 luglio alle 18:00 nel cortile del Palazzo delle Feste di Bardonecchia. Romanovsky è stato allievo dei corsi di Musica d’Estate nel 2001, quando preparava il programma per il Concorso Busoni di Bolzano, che avrebbe poi vinto 15 giorni dopo. Un suo concerto, nella piazzetta di via Medail, è stato ascoltato sotto la pioggia battente da un pubblico in visibilio. A Bardonecchia torna con una delle 42 tappe del progetto Piano B che lo vede percorrere l’Italia su un palco mobile speciale costruito su rimorchio e fare concerti ogni giorno, ove prima non era possibile far arrivare la musica. Il programma comprende musiche di Frédéric Chopin e Sergej Rachmaninov.

Durante la settimana alle ore 16:00 nel borgo vecchio di Bardonecchia, presso la Chiesa di S. Ippolito, si alternano concerti solistici e di musica da camera con Davide Torrente, Sofia Gimelli, Carlo Bonicelli e Chiara Piazza del Quartetto Eridano (14/7), Gabriele Biffoni (19/7), Nicola Marvulli e Tiziana Columbro (20/7), Alessandro Pinna (21/7), Matteo Cabras (22/7), Alessandro Schiano Moriello (23/7), Piero Cinosi (26/7), Matteo Weber (27/7), Alex Yi Wang (28/7), Ginevra Bassetti e Marianna Pulsoni (29/7), Adrian Pinzaru e Claudio Berra (30/7).

Ogni pomeriggio, weekend compreso, dal 14 al 30 luglio (alle 18:00 dal lunedì al venerdì e alle 15:00 durante il weekend) nella Chiesa di Maria Ausiliatrice si esibiscono giovani musicisti selezionati tra gli oltre 170 allievi delle masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello, corno e musica da camera di Musica d’Estate, tenute da docenti di fama internazionale, con un programma comunicato in loco, di giorno in giorno, nelle bacheche comunali per le vie della città. Tra quelli già annunciati, i pianisti Federica Masetti Zannini (15/7), Sergio Costa (17/6) e Michela Sara De Nuccio (19/6).

L'accesso è possibile solo nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19.