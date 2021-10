A Moncalieri torna l'appuntamento con la grande musica e Ritmika. "Concerti Covid Free, accesso solo col Green Pass"

Per Moncalieri è un ritorno al futuro che fa rima con ripartenza. 25 anni dopo la prima edizione e cinque anni dopo l’ultima, torna Ritmika e si conferma il festival musicale della creatività e della sperimentazione capace di attrarre un pubblico trasversale. L'evento lancia il format “ Covid free ”: Ritmika sarà tra i primi festival a sperimentare un concerto con accesso tramite Green Pass , in piedi e senza distanziamento.

"Già nei mesi scorsi, quando la situazione non era ancora quella attuale, ci eravamo interrogati sulla ripartenza, con la voglia di tornare a proporre eventi dal vivo, concerti e manifestazioni", hanno sottolineato il sindaco Paolo Montagna e l'assessore Davide Guida. "Con Ritmika riparte la nostra comunità: fare spettacoli, farlo insieme e in sicurezza è stato l'obiettivo che abbiamo cercato di perseguire". Non a caso, all'evento (che avrà Iren come main sponsor) contribuiranno con il loro impegno anche Moncalieri Giovane e i ragazzi del servizio civile.

Vaccini il giorno, musica la sera

Il sindaco Montagna ha voluto lanciare anche un messaggio: "Con la scelta di far svolgere questo evento al nuovo Palaexpo, che è stato inaugurato ad aprile come Palavaccini, intendiamo legare assieme le due esigenze del momento: dare impulso alla campagna vaccinale e coniugare la ripartenza e gli eventi. Non per nulla si è scelto di far entrare le persone ai concerti solo se muniti di Green Pass".

E nelle prossime settimane, di concerto con l'Asl To5, si studieranno soluzioni e situazioni per convincere anche i più giovani a fare il vaccino: "Il giorno la vaccinazione, la sera l'ingresso ai concerti di Ritmika: l'intento è di dare un segnale ad inizio settembre, anche in vista del nuovo anno scolastico", ha aggiunto Montagna.

Appuntamento dall'8 all'11 settembre

Sul palco allestito al PalaExpo si alterneranno da mercoledì 8 a sabato 11 settembre cantautori ai vertici delle classifiche di vendita e i progetti sperimentali o di riferimento della musica nazionale, con prezzi dei tagliandi accessibili a tutte le tasche, come hanno sottolineato gli organizzatori Fabio e Alessio Boasi di Reverse, che stanno lavorando in questi giorni ad una sorpresa per arricchire ulteriormente la data del 10.

Mercoledì 8 settembre, dal palco di Ritmika, partirà il Nostralgia Tour dei Coma_Cose, apprezzati protagonisti all'ultimo Festival di Sanremo. Giovedì 9 i Calibro 35 presentano il nuovo progetto discografico “Post-Momentum”, recuperando la data annullata causa maltempo il 13 luglio a Stupinigi. Venerdì 10 approda al PalaExpo Aka7even, forte del successo del suo album d’esordio con il tormentone dell’estate Loca e il sold out registrato dalle prime date live a Napoli del gennaio 2022, una scelta fatta per andare incontro ai gusti dei giovanissimi.