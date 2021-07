Backstage, rivedi la puntata: 'Confartigianato Cuneo, 'bonus edilizi' per aiutare imprese e privati'

A Backstage si è tornato a parlare di economia e lavoro, nello specifico sulle opportunità dei bonus edilizi per imprese, professionisti e privati.

Il trend in generale è in positivo nel nostro Paese: nel primo trimestri del 2021 gli investimenti lordi fissi in Italia sono infatti del 3.7% rispetto all’ultimo trimestre di questi, il 63% sono di investimenti nelle costruzioni.

“Nella nostra Provincia - ha spiegato il direttore di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri - stando ai dati delle nostra associazione, sono 351 pratiche avviate legate al bonus case, oggi c’è molto movimento sulle operazioni collegate ai bonus, misure che fanno muovere il comportato dell’edilizia e l’economia in generale”.

In studio a Backstage, Gian Maria Aliberti Gerbotto ne ha parlato, oltre che con Meineri con gli altri ospiti: Luca Crosetto, presidente territoriale Confartigianato Imprese Cuneo e Diego Mozzali, vicedirettore Confartigianato Cuneo e responsabile Servizio Fiscale.

