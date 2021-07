A Torino la street art diventa motore di sviluppo e fa sistema con "To Shape" (VIDEO)

"To Shape - Torino Urban Art District" è la "galleria a cielo aperto" della street art torinese, che raccoglie l'eredità di tutti i lavori portati avanti in questi anni da Murarte a Toward, e la identifica come motore di sviluppo.

Giusta: "Torino punto di riferimento street art"

"Inizia ora a prendere forma - ha sottolineato l'assessore comunale alle Politiche giovanili Marco Giusta - un progetto iniziato nel 1999. Siamo seduti su un tesoro ventennale di muralismo, destinato ad assumere un significato particolare. Torino, oggi come conosciuta come la città dell'arte povera e contemporanea, diventerà nei prossimi anni anche un punto di riferimento per la urban art".

"To Shape" punto di riferimento per interventi futuri

"To Shape" - che si fonda sulla comunicazione, organizzazione e fruizione delle opere sia dal vivo, sia attraverso piattaforma digitale - valorizzerà le opere già esistenti e sarà punto di riferimento per interventi futuri. La mostra "ToomulTO" vuole raccogliere fondi per regalare 14 mila pasti

Un contesto che oggi si arricchisce di due progetti, "Oasi" e "ToomulTO". Quest'ultimo mette in mostra, negli spazi di ISC - Innovation Square Center di Mirafiori, gli scatti inediti di Valerio Minato che raccontano la città nell’incontro con tredici street artist torinesi. L’obiettivo è benefico: raccogliere donazioni per garantire 14.000 pasti all’anno da servire nelle mense di Villa Pellizzari e Casa Betania gestite da Caritas Diocesana.