Comunali, mercoledì il M5S Torino sceglie il candidato sindaco tra Sganga e Russi

Mercoledì il M5S Torino sceglierà chi fra Valentina Sganga e Andrea Russi sarà il candidato sindaco: ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino, tramite la sua pagina facebook.

Serritella:"Nostro principale pilastro resta democrazia diretta"

Gli scritti al Movimento torinese, da almeno sei mesi, potranno votare sulla piattaforma SkyVote. "Un evento importantissimo per la storia del Movimento - sottolinea il parlamentare pentastellato Davide Serritella - che sta iniziando un nuovo corso con Giuseppe Conte e un portale attraverso il quale ribadiamo la centralità del nostro principale pilastro, la democrazia diretta".

Appendino:"Serve continuità"

E a tracciare il bilancio di questi cinque anni di mandato sul sito web dei grillini torinesi è Appendino, dove spiega come Torino sia cambiata. "Ma 5 anni - aggiunge - non sono sufficienti per portare a compimento un cambiamento che voglia dirsi completo: serve continuità". Parole condivise da Serritella, che riconosce alla prima cittadina il merito di "aver trasformato la città, diventata esempio a livello internazionale per sostenibilità, innovazione e progetti volti non al profitto fine a sè stesso, ma a una visione di futuro in cui lavoro, ambiente ed economia circolare sono strettamente collegati".

Bilancio 5 anni mandato del M5S

Sul sito la sindaca ripercorre poi l'azione dei cinque anni di amministrazione, incentrata su tre i fronti: "risolvere vere e proprie emergenze ereditate dal passato con cui i cittadini facevano i conti da troppi anni; prendersi cura dell’ordinario come strade, aree verdi, trasporto pubblico, luoghi di aggregazione; garantire una visione che rendesse di nuovo grande Torino con progetti a lungo termine. Innovazione, lavoro, ambiente, economia circolare, rinnovamenti urbani".

Sul portale sono pubblicati poi i curriculum e due video di presentazione di Sganga e Russi: la votazione si svolgerà il 21 luglio, dalle 10 alle 22, utilizzando SkyVote.