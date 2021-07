Comunali a settembre per la variante Delta, ma al M5S Torino manca ancora il candidato sindaco

Ancora attesa per sapere chi tra Valentina Sganga e Andrea Russi sarà il candidato sindaco del M5S Torino. Se la scorsa settimana da Roma, tramite un post sul gruppo attivisti del parlamentare Davide Serritella, è arrivato l’annuncio che da oggi in poi si sarebbe potuto votare sulla piattaforma online per il successore di Chiara Appendino, al momento manca ancora una data ufficiale.

Csx e cdx in corsa per le Comunali da mesi

Certo ormai che la consultazione telematica, aperta agli iscritti grillini residenti nel capoluogo, non si svolgerà prima della prossima settimana. Cioè quasi un mese e mezzo dopo la discesa in campo del candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo, e diversi mesi in ritardo su quello del centrodestra Paolo Damilano, con la richiesta di entrambi di anticipare le elezioni a settembre per la variante Delta. E proprio queste due forze politiche sembrano destinate a giocare la parte del leone alle Comunali, mentre ai 5 Stelle toccherà probabilmente far pendere l’ago della bilancia verso uno o l’altro al ballottaggio.

Sganga la linea più ideologica del M5S

E i due competitor grillini rappresentano due anime diverse del Movimento. In questi anni da capogruppo, Sganga ha rappresentato spesso la linea più ideologica del M5S, arrivando più volte a scontrarsi con Chiara Appendino. L’ultimo diverbio in ordine di tempo è legato alla scelta del candidato sindaco dove Appendino, almeno inizialmente, non ha appoggiato la sua discesa in campo. All’interno della compagine torinese Sganga gode dell’appoggio dei “dissidenti” Maura Paoli, Daniela Albano e Viviana Ferrero, oltre che dei colleghi Cinzia Carlevaris, Federico Mensio e Fabio Versaci.

Russi più vicino al M5S di governo

Il Presidente della Commissione Commercio Russi spesso è stato più su posizioni moderate, vicino all’idea del M5S di governo: nell’ultima crisi nazionale si è espresso in maniera netta a favore di Giuseppe Conte. Considerato dai colleghi vicini a lui tra i più “preparati” a livello amministrativo, rappresenta quella parte del Movimento che oltre alla componente ideologica, “in questi anni ha studiato per dare risposte ai cittadini”.