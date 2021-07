A Bardonecchia celebrata la festa dello Scapulaire

In una luminosa e calda giornata estiva, si sono svolti a Melezet, borgo di Bardonecchia, nella giornata di ieri, sabato 17 luglio, i tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine - Festa dello Scapulaire, l’immagine evocativa di stoffa propria dell’Ordine Carmelitano.

In mattinata il parroco monsignor Gian Paolo Di Pascale, ha officiato nella chiesa dedicata a Sant’Antonio Abate – patrono del Borgo – la Santa Messa, allietata dalle voci bianche del coro Primavera, alla presenza di due giovanissime priore in costume antico, di Piera Marchello, Assessore Comunale alle Politiche Sociali, in rappresentanza della Civica Amministrazione e di Flavio Fenoglio, presidente di Assomont Melezet, associazione no-profit finalizzata alla gestione dell’acquedotto e alla manutenzione del territorio.