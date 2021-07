Dal 25 luglio al via la rassegna "Armonie nel Gran Paradiso"

Invariato il denominatore comune della rassegna: la polifonia, intesa non soltanto come l’intreccio delle voci che rende tanto emozionante la musica corale, ma anche come sinergia tra ensemble vocali diversi, che collaboreranno per portare - sui diversi palcoscenici che l'evento offre - ciascuno il meglio di sé. Nel nome della condivisa passione per la musica, ogni corale potrà così esprimere le sue precipue caratteristiche, a tutto vantaggio del pubblico, a cui viene offerto uno spettacolo multiplo e irresistibile in contesti naturalistici di grande impatto, per celebrare letteralmente l'incanto della musica dopo oltre un anno di grande isolamento sociale.

Primo appuntamento della rassegna, domenica 25 luglio a Ribordone alle ore 18. La Corale universitaria di Torino diretta da Paolo Zaltron si esibirà presso la Vecchia Fornace in frazione Rafour (in caso di maltempo Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo). Secondo appuntamento sabato 31 luglio a Noasca alle ore 21. L'Ensemble vocale Nova Prattica di Cuneo si esibirà presso il cortile del Palanoasca (in caso di maltempo Palanoasca).

Terzo appuntamento a Ronco Canavese domenica 1 agosto alle ore 18. In Piazza Umberto I (in caso di maltempo Chiesa Parrocchiale S. Giusto), si esibisce il Coro delle Voci Bianche della Scuola di Musica di Mondovì (CN). Dirige Maurizio Fornero; al pianoforte il Maestro Alberto Rainitti. Domenica 29 agosto a Ceresole Reale alle ore 15 si esibisce il Coro La Manda di Hône (AO), direttore Nicola Forlin. Il concerto si terrà presso il Lago di Ceresole - Diga Iren (in caso di maltempo Salone Parco Grand Hotel di Ceresole Reale).

Quinto appuntamento della rassegna a Locana sabato 4 settembre alle ore 21: nella piazza antistante alla Chiesa del Cantellino - via Roma (in caso di maltempo tensostruttura piazza Gran paradiso) si esibirà il Coro CAI UGET di Torino, direttore Andrea Giovando. Ultimo appuntamento a Valprato Soana (To) domenica 5 settembre alle ore 16,30. Presso il cortile del Padiglione della Pro Loco località Sacairi (in caso di maltempo Padiglione della Proloco) si esibisce il Coro Le Chardon di Torino, diretto da Fabrizio Barbero.