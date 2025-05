Grugliasco, iniziato il conto alla rovescia per il Palio della Gru

Manca ormai poco all’appuntamento più atteso dalla città di Grugliasco: il Palio della Gru.

La 42ª edizione della manifestazione si aprirà martedì 27 maggio, alle ore 21, con la sfilata storica che accompagna la rievocazione del voto a San Rocco, santo patrono cittadino. Il percorso partirà dal parcheggio del cimitero in via Cravero 178 per raggiungere Largo Polesine.

Segue un calendario fitto di appuntamenti che condurrà il pubblico fino alla giornata più attesa della manifestazione, in programma domenica 1 giugno, quando tutte le borgate saranno coinvolte nell’appassionante e attesissima corsa dei carretti.

La pallastraccia sarà protagonista giovedì 29 maggio, dalle 17.30, al campo sportivo “Central Park” di Parco Porporati, con il torneo che prevede la finale Under 15 e la finale dei Borghi.

Venerdì 30 maggio, alle 21, il pubblico potrà assistere al suggestivo Paliotto di San Rochet, che si svolge nel parcheggio di Largo Polesine, accanto alla Chiesa di San Rocco. L’incontro, in collaborazione con l’Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, rievoca un momento della vita cittadina del 1599, anno in cui una terribile epidemia di peste colpì Grugliasco.

Intenso il programma di sabato 31 maggio. Si comincia alle 15.30, al Parco Porporati, con il 5° Palio dei Piccoli, dove ad attendere i giovani monatti ci saranno tanti giochi e la corsa con portantine organizzata in collaborazione con l’Associazione Grugliaschiamo. Alle 19.30, davanti alla Torre Civica, è attesa la lettura della Crida, uno degli eventi simbolici che dà inizio al Palio, in cui si ricorda l’annuncio pubblico della liberazione della città dalla peste. A seguire, alle 19.45, la benedizione dei carretti e, alle 20, in piazza 66 Martiri, la Vijà del Palio, la tradizionale cena comunitaria che precede la corsa, organizzata nel centro storico dall’Associazione Cojtà Gruliascheisa e riservata ai componenti dei sette borghi.

Dalla mattina fino a tarda sera, domenica 1 giugno, un susseguirsi di eventi attende il pubblico del Palio della Gru. Già dalle 9 sarà possibile visitare la sagra paesana allestita nelle vie del centro cittadino con stand gastronomici, bancarelle artigianali e momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Non mancherà, come da tradizione, il villaggio dei pompieri, a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Grugliasco, pensato per coinvolgere i più piccoli in attività ludiche e interattive per apprendere le basi del loro lavoro.

Alle 15.30 da Viale Gramsci partirà la grande sfilata storica del Palio della Gru, preceduta dal Corpo Musicale e Majorettes di Grugliasco e con la partecipazione di gruppi ospiti. Gli abiti, ispirati alle tradizioni dell’epoca, renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera, riportando gli spettatori indietro nel tempo.

Cuore pulsante dell’intera manifestazione sarà, alle 17.30, presso il parcheggio del centro commerciale “Le Serre”, la quarantaduesima corsa dei carretti. Il borgo primo classificato riceverà direttamente dalle mani del Sindaco Emanuele Gaito la consegna del Palio e dell’Abbondanza contadina, il drappo e la selezione di prodotti alimentari locali assegnati ai vincitori.

A chiudere questa intesa giornata di festa, alle 22.30, sarà uno spettacolo piromusicale che illuminerà di luci, colori, musica ed emozioni il cielo sopra Parco Porporati, offrendo al pubblico un momento di forte suggestione.

Ma all’edizione 2025 del Palio della Gru non mancano le novità. Dal 30 maggio al 2 giugno, per la prima volta Parco Porporati ospiterà il Food Village a cura di “Be Different”. Un’area dove sarà possibile mangiare e bere in compagnia, assistendo a spettacoli serali di musica dal vivo. Il programma? A breve sarà disponibile sulla pagina Facebook - Be Different Eventi. Inoltre, dal 19 maggio all’8 giugno, i commercianti di Grugliasco potranno aderire alla seconda edizione del contest “Vetrine per il Palio”, inviando un’email a cojta@libero.it. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato al Commercio, l’Associazione Cojtà Gruliascheisa e gli esercenti.

La 42ª edizione del Palio della Gru è organizzata dalla Società Le Serre, su mandato dell’Amministrazione comunale di Grugliasco e in collaborazione con l’Associazione Cojtà Gruliascheisa. Informazioni e programma completo sul sito www.leserre.org