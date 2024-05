Passaro manda al tappeto Musetti e conquista il Piemonte Open Intesa Sanpaolo

“Una parola per descrivere la mia settimana? Incredibile – ha detto Passaro in conferenza stampa –, perché non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono veramente contento di aver ritrovato il mio tennis e dell’atteggiamento tenuto nelle ultime due settimane (Roma e Torino, ndr), nelle quali ho disputato tantissime partite. Sono felice di aver ripreso subito in mano il secondo set, dopo un piccolo calo di attenzione in avvio”. Atp fino al 2027 a Torino? Grazie al successo a Torino (e ai punti di Roma, dove è arrivato al terzo turno), Passaro scalerà oltre 100 posizioni nella classifica Atp e si porterà intorno al numero 130, non lontano dal suo best ranking (108). E sul fronte dell'assegnazione ufficiale fino al 2027 delle Atp Finals a Torino, il presidente delle Fitp Angelo Binaghi ha chiarito: ""Sulle Atp Finals non c'è niente di nuovo, le anticipazioni uscite oggi su qualche giornale sono totalmente infondate e fanno male alla nostra avventura". La storia Il capoluogo piemontese ospiterà il torneo fino al 2025, ma si è già candidato per il quinquennio successivo 2026-2030. Una delle ipotesi già emerse a fine 2023 è che le Atp Finals potessero rimanere all'ombra della Mole ancora due anni, fino al 2027 appunto, visto che le prime due edizioni erano state segnate dalle limitazioni imposte dal Covid. "Stiamo cercando col governo di raccogliere energie e risorse per tenere il più possibile le Atp Finals in Italia", ha aggiunto Binaghi nella conferenza stampa finale degli Internazionali di Roma, "ma non c'è niente di nuovo e queste notizie false fanno male".