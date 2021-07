Nichelino, frontale tra scooter e auto: grave trauma facciale per il centauro

Nella mattinata di oggi, domenica 18 luglio, si è verificato un brutto incidente a Nichelino, che ha coinvolto un uomo alla guida di uno scooter Yamaha T Max e una Hyundai I10 guidata da una pensionata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto che circolava su via Torino mentre svoltava su via Occelli non dava precedenza al ciclomotore che proveniva da via Torino e che circolava nell’opposto senso di marcia della Hyundai. L’urto, nonostante il tentativo di frenata del motociclista, è stato violento, tanto da tagliare la lamiera della macchina nel punto d’impatto.

Immediati i soccorsi chiamati dai presenti. Il centauro è stato sportato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri con un grave trauma facciale. La donna è risultata essere negativa ai controlli del tasso alcolemico eseguiti dalla Polizia locale di Nichelino che ha effettuato i rilievi del sinistro.