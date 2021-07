Pianezza, tutto pronto per la settima edizione del Vertigo Festival Beer

È tutto pronto per la settima edizione del Vertigo Festival Beer. Dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa dell’emergenza Covid, è partito il conto alla rovescia verso uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2021 organizzato dal Vertigo, con il sostegno dell’Hotel Gallia e del Comune di Pianezza: nove giorni di puro divertimento, dal 23 al 31 luglio, in via Torino 29b a Pianezza.

Cabaret, tanto rock e fiumi di birra, con una programmazione di altissimo livello. Si parte venerdì 23 luglio con The Royal Band - Queen Tribute, il sodalizio nato nel 2003 con lo scopo di far rivivere i successi di Freddy Mercury & Co., ricreandone emozioni e suggestioni in uno spettacolo live che tocca sia i grandi successi che i pezzi conosciuti solo dai loro fan più accaniti. Sabato 24 luglio sarà la volta del Gran Calà di Cabaret con i migliori artisti protagonisti in tv a Zelig, Colorado, Italia’s Got Talent e L’Isola dei Famosi: da Beppe Braida a Fabrizio Fontana, senza dimenticare Federica Ferrero, Massimo Wuoz, Francesco Damiano e Marco Della Noce.

Domenica 25 luglio spazio alla musica cubana con “El Tren del Sabor”. Un appuntamento da non perdere quello di lunedì 26 luglio con il grandissimo Dodi Battaglia, storico chitarrista e cantante dei Pooh, autore di oltre 140 brani pubblicati: il concerto sarà aperto da “Questo Strano Mondo”, con un tributo ad uno dei gruppi che ha scritto la storia della musica italiana, capace di vendere oltre 100 milioni di dischi. Martedì 27 luglio torneranno sul palco del Vertigo gli Standing Ovation insieme ad Andrea Cucchia: il gruppo, capitanato dal frontman Bruno Mosca, riproporrà la discografia di Vasco avvicinandosi il più possibile all'atmosfera emozionale delle sue performance live, in una continua ricerca delle giuste sonorità. A dare vita agli arrangiamenti delle canzoni del Blasco, una line up composta da Luca Marangoni (basso), Daniele Tirintino, (chitarra ritmica), Oscar Mariuzzo (chitarra solista / cori), Sergio Giraudo (tastiere / cori) e Tony Borraccino (batteria). Stef Burns torna in Italia: il chitarrista californiano, dal 1995 nella band di Vasco Rossi, insieme agli inseparabili Juan van Emmerloot e Paola Zadra, mercoledì 28 luglio presenterà a Pianezza il suo nuovo singolo “Bringing it on”. Il giorno successivo, giovedì 29 luglio, sarà la volta di un altro grande ospite: il cantautore bolognese Federico Poggipollini, chitarrista di alcuni dei più grandi artisti rock italiani - dai Litfiba a Ligabue - e, dal 1998, anche solita. Si continua in bellezza venerdì 30 luglio con il mitico Gallo Team, guidato dal bassista di Vasco Rossi, Gallo Gollinelli: la serata sarà aperta da Nessun Pericolo, tribute band del “Blasco” guidata da Raffaele 'Raffo' Acuzio. Chiusura in bellezza sabato 31 luglio con un doppio concerto: sul palco del Vertigo saliranno i Dobermann, la rock band torinese formata da Paul del Bello, frontman e bassista, Valerio “Ritchie” Mohicano, chitarrista, e Antonio Burzotta, batterista; e gli I-Dea & Friends, ovvero il progetto musicale nato a Torino nel 2016 che vede protagonisti Gianvito Piliero (voce), Michele Bucci (chitarra), Roberto Boero (chitarra), Alex Bufalo (basso) e Marzio Francone (batteria). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 22.

Media partner esclusiva dell’edizione 2021 del Vertigo Festival Beer sarà ToRadio, la nuova radio di Torino e del suo territorio, nata a marzo di quest’anno, con rubriche e approfondimenti sul mondo dell’attualità, della musica, della cultura, del food, della cronaca, della tecnologia e dello sport.

I biglietti si possono acquistare on-line su www.vertigospettacoli.it. Ci sarà anche un omaggio per tutti i partecipanti: per ogni ticket comprato attraverso il web ci sarà in omaggio una birra o una prima consumazione per la serata scelta.

Info: 011 2425792