Incendio nell'Imperiese: sempre gravi le condizioni del collegnese Sergio Gaio

Sul posto ieri, lo ricordiamo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia, i volontari Aib dell’antincendio, il personale medico del 118 e le ambulanze. Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare mentre i sanitari hanno soccorso tempestivamente l'uomo le cui condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Sul posto anche il Sindaco, Gianni Agnese, e molti residenti. L’allarme è stato dato da figlio, 48enne, che era in Liguria insieme ai genitori, ma non era presente quando è divampato l’incendio.

L’uomo non ha riportato ferite ma, come è comprensibile, è in stato di shock. Marito e moglie, da quanto si apprende, alloggiavano in un piccolo camper. Il 74enne Sergio Gaio, come detto, è in gravissime condizioni ed è in pericolo di vita.