Biella, scontro auto-moto vicino allo stadio Pozzo: ferito il centauro

Nuovo incidente stradale a Biella, in prossimità dello stadio Pozzo- La Marmora, nel pomeriggio di oggi, 20 luglio. Per cause da accertare si sino scontrate un'auto e una moto con una bordo una coppia residente a Ivrea.

Ad avere la peggio il conducente del motociclo, rimasto lievemente ferito e trasportato in ospedale dal personale del 118 insieme alla compagna. Indenne l'uomo alla guida dell'automezzo. Sul posto anche gli agenti della Polizia per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto.