Il direttore emerito Gianandrea Noseda dirige la Filarmonica TRT in "programma a sorpresa" alla Reggia di Venaria

Il maestro Noseda dirige la Filarmonica TRT in "programma a sorpresa" alla Reggia di Venaria

Ultimo appuntamento della Filarmonica TRT per la rassegna estiva “Metamorfosi” alla Reggia di Venaria.

Giovedì 22 luglio, alle ore 21.30, nella splendida cornice del Cortile delle Carrozze, il direttore emerito Gianandrea Noseda dirige la Filarmonica TRT in Concerto con programma a sorpresa, un format molto amato che sa sempre coinvolgere ed emozionare il pubblico: il programma rimane segreto e si svela solo durante la serata attraverso un’avvincente e divertente interazione con la sala. Il Maestro Noseda, in prossimità dell’esecuzione dei brani, fornisce agli ascoltatori alcuni suggerimenti quali un inquadramento storico o territoriale, nozioni tecniche o semplicemente una breve descrizione del brano per poi, dopo l’ascolto, svelarne o confermarne autore e titolo.

Ogni concerto a sorpresa rappresenta un viaggio di carattere culturale, geografico e soprattutto emozionale, un modo per allargare gli orizzonti, accantonare gli eventuali pregiudizi, trovare il bello nell’inaspettato e lo stupore nella scoperta. L’elenco dei brani eseguiti è distribuito in uscita dalla sala, alla fine della serata.

"Con grande gioia tornerò a fare musica con la Filarmonica TRT per continuare un rapporto che ha portato grandi frutti - dichiara Gianandrea Noseda. Non vedo l’ora di incontrare nuovamente il pubblico che è sempre stato protagonista insostituibile nei nostri concerti a sorpresa. Vi aspettiamo alla Reggia di Venaria!”

Il concerto del 22 luglio si realizza grazie al contributo della Fondazione CRT e, come già avvenuto nei precedenti concerti, vedrà salire sul palco alcuni dei giovani talenti che partecipano al progetto “Esperienza Orchestra”, di cui Intesa Sanpaolo è Sponsor, i quali avranno la rara quanto preziosa opportunità di suonare insieme all’orchestra.

I concerti estivi della Filarmonica TRT alla Reggia di Venaria sono realizzati con il sostegno di Intesa Sanpaolo - che partecipa al progetto Esperienza Orchestra - e della Società Reale Mutua di Assicurazioni e con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Prezzi: intero 20€; ridotto 15€

Biglietti acquistabili on line su https://www.vivaticket.com/it/biglietto/la-sorpresa/159049

www.filarmonicatrt.it