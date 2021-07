Universiadi 2025, salvo il "Prato delle Salette": studentato al posto degli orti abusivi

Lo studentato Edisu per le Universiadi 2025 non verrà realizzato nel prato delle Salette, ma nell'area vicina occupata al momento da orti abusivi. L'annuncio arriva dall'assessore comunale all'Urbanistica Antonino Iaria, dopo le proteste degli ultimi mesi del Comitato "Salviamo i Prati" per preservare l'area verde di Borgata Parella.

Una richiesta che era già stata accolta dal Consiglio Comunale con una mozione, che impegnava la Giunta a tutelare il "Prato delle Salette".

Iaria: "Individuata area limitrofa, al momento occupata da orti abusivi"