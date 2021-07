L’azienda Olivero è Rivenditore Ufficiale Manitex Valla

L’azienda Manitex Valla è leader nel mondo delle gru semoventi industriali, settore in cui dal 1945 introduce una profonda innovazione tecnologica. Nel corso dei decenni ha sviluppato una gamma completa di gru semoventi da 2 a 90 tonnellate., elettriche, diesel, ibride, su ruote o su cingoli, a braccio fisso o girevoli, con decine di applicazioni speciali pensate appositamente per venire incontro alle esigenze dei clienti.





Da alcuni mesi è nata una collaborazione con l’azienda Olivero Srl. (Fossano – Cuneo) che si occupa della distribuzione, noleggio, service e post-vendita. L’azienda Olivero propone piani personalizzati di manutenzione annuale con garanzia Valla, si valutano permute del vostro usato e siamo in grado di proporvi numerose applicazioni speciali pensate appositamente per venire incontro alle esigenze dei clienti.

Sono veramente tante le applicazioni in cui le gru elettriche Valla trovano il loro giusto inserimento, tra queste ricordiamo:

· la nuova generazione delle gru elettriche semoventi Valla serie R completamente radiocomandate sono molto apprezzate per la loro versatilità e facilità d’uso

· nei magazzini edili e nelle cave, ideali per il trasporto dei blocchi di marmo per le sue dimensioni ridotte estremamente manovrabili e per le elevate portate

· nella logistica, per i traslochi e per il posizionamento di macchinari

· nell’edilizia le gru elettriche Valla Pich and Carry accessoriate con il manipolatore a ventosa utilizzato per il posizionamento delle vetrate

· nei cantieri nautici per le operazioni di alaggio e varo per gli ingombri ridotti della gru e per la portata allo sbraccio

· sono pronte ad affrontare “lavori difficili”, dove precisione, spazio, rapidità e sicurezza sono 4 fattori su cui non si può soprassedere

L’azienda Olivero Srl nata nel 1987 offre anche un servizio completo di progettazione, costruzione, montaggio e manutenzione di impianti industriali e da allora siamo in continua crescita. L’azienda garantisce la miglior qualità dei servizi investendo su personale qualificato, in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con il supporto di un alto livello tecnologico e costante formazione su tecniche innovative.

L’azienda Olivero ha mostrato negli anni competenze sia in ambito meccanico che elettrico ed è in grado di progettare, realizzare, offrire consulenza ed assistenza, proporre una soluzione “chiavi in mano”.

Per maggiori informazioni:

Servizio vendita e assistenza: 0172-646456

Paolo Romero: 344-1993060

Gabriele Stoppa: 339-3546989

https://olivero-valla.it/

www.oliveroimpianti.it