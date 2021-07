Leone (Lega Salvini Piemonte): "Altri 6 milioni di euro per aiutare alberghi e strutture ricettive"

Arriva dalla commissione Turismo del Consiglio regionale del Piemonte il sì all’unanimità all’intervento a supporto delle Pmi e degli enti no profit che svolgono attività ricettive, per un valore complessivo di 6 milioni di euro. Il contributo a fondo perduto sarà fino a un massimo di 35mila euro per alberghi e altre piccole e medie imprese e fino a 20mila euro per gli enti no profit.

“Una iniziativa significativa - commenta alla fine della seduta di commissione il presidente Claudio Leone, consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte - che si colloca nel quadro di azioni che il nostro assessorato al Commercio e Turismo, guidato dalla leghista Vittoria Poggio, ha progettato a supporto di un comparto fortemente danneggiato dall’emergenza pandemica. Gli interventi mirano a sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, ponendosi come strumenti complementari a quelli attivati dal Governo nazionale. Un secondo intervento concreto dopo quello del Bonus Turismo che nel 2020 ha erogato 10,7 milioni di euro al medesimo comparto”.

“Potranno beneficiare del contributo a fondo perduto - spiega ancora il presidente Leone - le Pmi, alle quali verrà riconosciuto un contributo massimo di 35mila euro, e gli enti no profit, che potranno contare su un massimale di 20mila euro. La dotazione finanziaria iniziale è di 6 milioni di euro: i dettagli per aderire all’iniziativa verranno presto illustrati in un bando che l’assessorato pubblicherà a breve”.