Al teatro Gobetti in scena "Hela ovvero l'immortalità di Henrietta Lacks"

"Ho appesa alla parete una vecchia foto, con un angolo strappato, tenuta insieme dal nastro adesivo. Raffigura una donna che non ho mai conosciuto. Guarda dritta nell’obiettivo e sorride, le mani sui fianchi fasciati dal vestito della festa, stirato a puntino. Le labbra sono dipinte di rosso vivo. È la fine degli anni Quaranta, e la donna non ha nemmeno trent’anni. La pelle è liscia e ambrata, gli occhi allegri e ancora pieni di gioventù. Non sa che dentro di lei sta crescendo un tumore che di lì a poco renderà orfani cinque bambini e cambierà la storia della medicina", scrive Rebecca Skloot, scrittrice scientifica americana specializzata in scienza e medicina, autrice di un bestseller sulla storia straordinaria di Henrietta Lacks, o meglio delle sue cellule immortali, nella lista dei bestseller del New York Times per oltre 6 anni.