M5S, la consigliera della Circoscrizione 1 Gamba si dimette: "Scelta di Sganga di bassa levatura"

" Doveva essere - spiega - il Movimento delle competenze e della condivisione ma così non è stato: le competenze spesso si limitano a titoli non supportati dalla capacità di applicarne i dettami ".

Gamba, alla vigilia della consultazione per il candidato sindaco su SkyVote, si era espressa a sostegno di Andrea Russi, considerato come un " ultimo spiraglio di luce" . " Adesso - aggiunge - q uella luce si è spenta con una scelta, a mio parere, di bassa levatura" .

"Sono torinese e - prosegue l" ex consigliera - amo la mia città: non mi basta una persona qualsiasi, perché è stato dimostrato che il fantomatico "uno vale uno" puó avere un senso se tutti gli uno in questione hanno la stessa capacità di dialogo, di elaborazione dati e di confronto, ma così purtroppo non è".

Gamba spiega di non poter "accettare ed avallare una scelta fatta da qualche centinaio di iscritti alla piattaforma di voto, fatta di appoggi amicali e, a mio parere, poco di merito. Basata non sulla convinzione di quanto fosse brava e capace l'attuale candidata, ma di quanto fosse di poco valore l'avversario". Da qui la decisione di dimettersi dal consigliera della Circoscrizione 1.