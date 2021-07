Moncalieri, in arrivo 7 milioni per nuovi investimenti e 4 ettari di nuovi alberi. Montagna: "Conquistato un pezzo di futuro"

A Moncalieri sono in arrivo 7 milioni di euro per nuovi investimenti, grazie ai soldi del Pnnr, oltre a 4 ettari di nuovi alberi grazie al bando vinto dalla Città metropolitana. Risorse importanti per la ripartenza della città e per il suo progetto green.

Montagna: "Conquistato un pezzo di futuro"

La foto con cui ha annunciato la notizia, sulla sua pagina Facebook, non riusciva a nascondere l'evidente soddisfazione del sindaco Paolo Montagna: "La ragione del mio sorriso di oggi è che finalmente riesco a vedere un bel pezzo di futuro, dentro le sofferenze degli ultimi mesi. Questi soldi, uniti a quelli già previsti dal nostro bilancio, ci consentono di accelerare sulla Moncalieri che vogliamo: a misura d’uomo, sempre più verde, sempre più digitale".