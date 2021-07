Orbassano, arrestati tre corrieri di droga: trasportavamo 31 kg di marijuana

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri di Moncalieri hanno arrestato tre corrieri della droga .

Si tratta di un romeno di 39 anni e due italiani di 29 e 59 anni, residenti in provincia di Torino, fermati nei pressi dell’interporto di Orbassano mentre scaricavano la droga da un tir, circa 31 chili di marijuana confezionata in sacchetti di cellophan.

Lo stupefacente era nascosto tra la merce che l’autista trasportava per conto di un’azienda torinese, non coinvolta nella vicenda. Sequestrati anche 9.200 euro trovati in possesso del 29enne.