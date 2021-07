Allo sPAZIO211 va in scena il reading "Amori & Disincanti" di Valerio Vigliaturo

Come in un flusso di coscienza, l’autore mette in scena alcune poesie tratte dalla raccolta incentrata sul tema della comparsa e scomparsa di persone e rapporti, l’amore e il disincanto che ognuno prova con la sua intensità e percentuale nella parabola dell’esistenza.

Sono versi calati nella contemporaneità attraverso un lirismo che sconfina nel prosastico, in cui religione, miti, superstizioni, credenze sono il bersaglio per una critica a luoghi comuni, costumi, mode. In un afflato profondo verso il futuro tecnologico, un vitalismo aperto alla condivisione, la proiezione dell'io in una dimensione spirituale, l’altrove, nella ricerca dell'eternità e nel desiderio di ricongiungersi con le stelle.