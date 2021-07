Anche Nichelino aderisce all'iniziativa Move In per il monitoraggio dei veicoli inquinanti

Dopo la registrazione, occorre contattare l’operatore TSP, selezionato in fase di adesione, per installare la black-box . Quindi bisogna attendere la comunicazione dell’avvenuta attivazione del servizio. Nel caso in cui l’utente voglia utilizzare per Move-In una black-box già installata sul veicolo, e fornita da un TSP accreditato, potrà selezionare quest’ultimo in fase di adesione. Per richieste di aiuto, a partire dal 30 luglio, si può contattare il numero verde 800.318.318 (selezionare 0), da lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi; oppure il numero 02 3232 3325 da rete mobile e dall’estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario, o ancora inviare una mail a info.movein@ariaspa.it .

I costi del servizio, stabiliti da ciascun operatore TSP (Telematics Service Provider) accreditato, sono di 50 euro massimi per il primo anno di adesione (30 per l’installazione della black-box e 20 per la fornitura del servizio annuale); 20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi. Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo compatibile con il servizio Move-In, il prezzo massimo sarà di 20 euro, per la sola fornitura del servizio annuale, anche per il primo anno di adesione.