StracciaMenta, la freschezza della menta e l'intensità del cioccolato per un'esperienza unica targata Pepino e Pastiglie Leone

Un nuovo gusto creato dall’incontro e dall’esperienza di due brand torinesi, veri e propri simboli della tradizione non solo di una città ma dell’Italia intera, che sanno valorizzare la propria storia anche proponendo ai consumatori, la qualità dei propri prodotti, in innovative declinazioni che soddisfano l’esigenza di piacevoli momenti di fresca golosità.

“La partnership e il confronto con altre aziende sono veri e propri elementi di crescita e di importanti innovazioni per Gelati PEPINO. Per noi è sempre stato importante scegliere con chi rapportarci e collaboriamo con brand con cui condividiamo l’attenzione alla qualità, dalle materie prime al prodotto finito, ma che abbiano anche voglia di innovarsi, e siano consapevoli che il nostro è un territorio che produce eccellenze che contribuiscono ad esaltare un Made in Italy sempre più diffuso e riconosciuto – dichiara Alberto Mangiantini AD di Gelati PEPINO 1884 S.p.A. – Siamo certi che una collaborazione di pregio, come quella con Pastiglie Leone, dia un risultato eccellente che aggiunge prestigio alle nostre aziende”.