Piossasco, "Estate con il Teatro Regio" a Casa Lajolo il 31 luglio

31 luglio alle ore 21 , nel giardino di Casa Lajolo , la dimora storica nel cuore del borgo antico di San Vito, a Piossasco, si terrà il secondo concerto della stagione organizzato in collaborazione con la Filarmonica TRT . A esibirsi nel teatro naturale del Boschetto, per l’occasione, sarà un Nonetto d ’ archi e fiati.

L’evento si inserisce nel progetto FuoriCentro , la programmazione curata dalla Filarmonica TRT in collaborazione con Cortili ad Arte di Fondazione Contrada e all’interno della rassegna “ Estate con il Regio ” realizzata con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo .

L’obiettivo è portare la musica dentro e fuori la città e raccontarla in modo semplice e immediato.

Il concerto presenterà il virtuosismo ottocentesco del compositore tedesco Louis Spohr che incontra il novecento itinerante di Bohuslav Martinů : ceco di nascita e statunitense di adozione, l’apice del ricco itinerario musicale del compositore è di certo Parigi, dove entra in contatto con il “Gruppo dei Sei” e nel 1928 fonda l’ “Ècole de Paris”. In questi anni scrive il suo Nonetto no.2 per archi e fiati (1930) dove impressionismo francese, neoclassicismo stravinskijano e fascinazioni dell’emergente musica jazz americana s’incontrano e si mescolano alla perfezione.