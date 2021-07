A Nichelino otto posti di lavoro con il progetto "Decoro urbano e responsabilità collettiva"

Il Centro per l’Impiego di Moncalieri, a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto “Decoro Urbano, responsabilità collettiva” presentato e finanziato dal Comune di Nichelino, come da delibera della Giunta dello scorso 26 maggio, ha reso ufficiale il bando riservato a 8 persone disoccupate per un progetto della durata di 5 mesi, da un minimo di 12 ad un massimo di 25 ore di lavoro settimanali.

"Per la prima volta la Regione Piemonte ha dato la possibilità ai comuni di autofinanziare i Progetti di Pubblica Utilità e la Città di Nichelino non ha voluto lasciarsi sfuggire questa occasione per fornire risposte concrete in ambito lavorativo ai cittadini e alle cittadine nichelinesi", ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola. "Inserendo a bilancio 100 mila euro per la prima parte del progetto, forniremo la possibilità a otto persone di partecipare al progetto, impiegandoli presso il Comune per cinque mesi".