La Corte dei Conti promuove la Regione Piemonte: “Ma la situazione resta sotto osservazione”

“La situazione non è drammatica, ma l’operato dell’Ente resta sotto osservazione, anche perché il rigore in un momento come questo è fondamentale”. Lo ha detto la presidente della Corte dei Conti del Piemonte, Maria Teresa Polito, dopo avere “promosso” la gestione contabile 2020 del Piemonte.

Indebitamento della Regione in progressiva riduzione

Dall’incontro tenutosi stamattina in via Bertola è emerso che il risultato della gestione alla sola competenza è positivo, per oltre 110 milioni di euro, mentre il risultato di amministrazione complessivo dell’Ente è negativo, con un disavanzo di oltre 5,9 miliardi di euro. L’indebitamento della Regione è in progressiva diminuzione e si attesta sui 5 miliardi di euro.

Come prevedibile, la principale voce di spesa è riferita alla sanità, pari a circa 9,2 miliardi di euro e incide per oltre il 70 per cento sulla spesa complessiva dell’Ente. Inoltre, la maggior parte della spesa sanitaria è di natura corrente, con gli investimenti che si attestano a circa 103 milioni di euro. “Appena l’1,1 per cento degli impegni complessivi del perimetro sanitario”.