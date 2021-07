Il direttore del Museo Egizio Christian Greco alla cerimonia di apertura del G20 della Cultura

Il direttore Greco, che è stato convocato in qualità di esperto in ambito museale e culturale, si concentrerà sul futuro dei musei e sul ruolo dell’innovazione al servizio della ricerca. L'evento sarà trasmesso sul canale Youtube del MiC. https://www.youtube.com/MiC_Italia. La Ministeriale Cultura, all’insegna di “La Cultura unisce il Mondo”, è la prima del G20 italiano a svolgersi nella Capitale, con il massimo livello di attenzione istituzionale e politica anche grazie al coinvolgimento di Quirinale e Presidenza del Consiglio, oltre che del Ministero della Cultura. Per maggior informazioni: www.beniculturali.it