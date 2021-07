“Astrofoto e Reflex”, a Bardonecchia appuntamento per scrutare e fotografare il cielo

La Pro Loco Bardonecchia, con il patrocinio della Civica Amministrazione, organizza “Astrofoto e Reflex”, una serata divulgativa per gli astrofili (astronomi dilettanti che per passione studiano e osservano il cielo), in programma dalle ore 21 al Parco Archelogico Tur d’Amun, suggestivo punto panoramico, ideale per entrare nell’atmosfera dell’affascinante e magico mondo dell’osservazione e della cattura di immagini del cielo notturno.

Durante la serata Marcello Chifari, torinese, trasferitosi recentemente a Bardonecchia, appassionato di cielo notturno con alle spalle molti anni di attività amatoriale in campo fotografico e astrofotografico e presente sul web con diverse interessanti immagini, fornirà, in una sessione divulgativa, una serie di utili informazioni per comprendere il cielo con i suoi interessanti aspetti osservativi e sulle diverse tecniche per immortalarli usando una macchina fotografica reflex, anche non professionale.