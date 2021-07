I sindaci del territorio dell'Asl To5 chiedono la riapertura del Punto di Primo Intervento di Venaria

" L’Asl To 3 dovrà dare priorità a tutte quelle attività volte alla riapertura del PPI nei tempi indicati sul verbale dell'incontro del 12 luglio 2021 da parte del Direttore Generale (tempi di riapertura indicati per la data del 1 ottobre 2021). Chiedono inoltre di essere puntualmente informati sul cronoprogramma delle azioni intraprese relativamente alle procedure concorsuali per l'assunzione e/o per la formazione dei medici emergentisti, necessari per la riapertura del PPI. L'obiettivo dovrà essere quello di ripristinare, nel minor tempo possibile, la struttura originariamente prevista dall’organigramma che consentiva un servizio di apertura del PPI h24" , è la richiesta avanzata dai sindaci dei Comuni di Alpignano - Druento - Givoletto - La Cassa - Pianezza - San Gillio - Val della Torre e Venaria.

I primi cittadini dell'area ritengono non idonea la realizzazione di un PAD in quanto, non essendo un servizio di emergenza, ma esclusivamente ambulatoriale, potrebbe ingenerare errate aspettative da parte dell'utenza, col rischio di ricevere pazienti in condizioni non gestibili dal personale presente. "Il PAD potrebbe inoltre drenare risorse umane utili in questo momento all'erogazione di servizi ambulatoriali essenziali, ragion per la quale preferiamo che tutti gli sforzi dell’ASL siano in questa fase incentrati su una pronta riapertura del PPI. Si è chiesto di valutare, fino alla riapertura del PPI, una postazione di Guardia Medica diurna, capace di dare una prima risposta a coloro che dovessero presentarsi per prestazioni di bassa intensità non urgenti. Viene ritenuta essenziale, altresì, la presenza nella struttura di via Don Sapino, di un'ambulanza medicalizzata, pronta ad intervenire nel caso si presentassero comunque situazioni gravi che richiedessero un celere trasporto presso il DEA più vicino".

Infine, i Sindaci richiedono che vengano già previste sedi alternative sul territorio dell’Asl, per l'eventuale costituzione di Covid Hospital in caso di peggioramento delle condizioni epidemiologiche nel prossimo autunno. "Una nuova trasformazione in Covid Hospital rallenterebbe nuovamente la ricostituzione di un PPI, lasciando nuovamente scoperto un bacino di popolazione di circa 100,000 utenti. Si sottolinea come questo territorio sia stato negli anni puntualmente penalizzato, in termini di riduzione e soppressione di servizi sanitari", sottolineano.